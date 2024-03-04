Жезус поделился эмоциями от победы «Наполи» над «Ювентусом»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус доволен исходом матча 27-го тура серии А с «Ювентусом» (2:1).

«Это наш «Наполи». Победный менталитет, мы выигрываем и проигрываем всей командой. На ошибках учимся, поднимаем голову и идем вперед. Потому что дальше — новая битва!» — написал бразилец в социальных сетях.