Распадори доволен игрой «Наполи» с приходом нового главного тренера

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори после матча 27-го тура серии А с «Ювентусом» (2:1) оценил игру команды.

«Десять дней работы с новым тренером не прошли даром. Мы смогли решить многие из наших сложностей. С приходом нового тренера нам удалось разгрузиться ментально, перевернуть страницу, на которой было слишком много негатива», — цитирует Распадори calcionapoli.it.

В феврале 2024 года Франческо Кальцона был назначен новым главным тренером «Наполи». После 27 туров серии А команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.