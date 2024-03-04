Влахович заявил, что упустил несколько возможностей забить гол «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович после матча серии А с «Наполи» (1:2) оценил свою игру. Он считает, что упустил несколько хороших возможностей, чтобы забить гол.

«Я забиваю в 9 из 10 таких ситуаций. Конечно, надо прибавить, я буду еще усерднее работать и голы придут. Я хочу стать большим нападающим», — цитирует Влаховича Juvenews.Eu.

В этом сезоне серии А 24-летний серб провел 24 матча, забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи.