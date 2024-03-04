Влахович заявил, что упустил несколько возможностей забить гол «Наполи»
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович после матча серии А с «Наполи» (1:2) оценил свою игру. Он считает, что упустил несколько хороших возможностей, чтобы забить гол.
«Я забиваю в 9 из 10 таких ситуаций. Конечно, надо прибавить, я буду еще усерднее работать и голы придут. Я хочу стать большим нападающим», — цитирует Влаховича Juvenews.Eu.
В этом сезоне серии А 24-летний серб провел 24 матча, забил 15 голов и сделал 4 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|23
|3
|1
|69-13
|72
|
2
|Ювентус
|27
|17
|6
|4
|42-21
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|5
|5
|51-32
|56
|
4
|Болонья
|27
|14
|9
|4
|41-24
|51
|
5
|Рома
|27
|14
|5
|8
|52-33
|47
|
6
|Аталанта
|27
|14
|4
|9
|49-30
|46
|
7
|Наполи
|28
|12
|8
|8
|43-32
|44
|
8
|Фиорентина
|27
|12
|6
|9
|39-30
|42
|
9
|Лацио
|27
|12
|4
|11
|32-29
|40
|
10
|Торино
|28
|9
|11
|8
|26-26
|38
|
11
|Монца
|27
|9
|9
|9
|28-34
|36
|
12
|Дженоа
|27
|8
|9
|10
|29-33
|33
|
13
|Лечче
|27
|5
|10
|12
|25-44
|25
|
14
|Эмполи
|27
|6
|7
|14
|22-41
|25
|
15
|Удинезе
|27
|3
|15
|9
|26-41
|24
|
16
|Фрозиноне
|27
|6
|6
|15
|35-56
|24
|
17
|Верона
|27
|5
|8
|14
|24-36
|23
|
18
|Кальяри
|27
|5
|8
|14
|25-47
|23
|
19
|Сассуоло
|27
|5
|5
|17
|32-55
|20
|
20
|Салернитана
|27
|2
|8
|17
|21-54
|14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.03
|22:45
|
Наполи – Торино
|1 : 1
|9.03
|17:00
|
Кальяри – Салернитана
|- : -
|9.03
|17:00
|
Сассуоло – Фрозиноне
|- : -
|9.03
|20:00
|
Болонья – Интер
|- : -
|9.03
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
|10.03
|14:30
|
Лечче – Верона
|- : -
|10.03
|17:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|10.03
|20:00
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|10.03
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|11.03
|22:45
|
Лацио – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|25
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|22
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|18
|1
|4
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