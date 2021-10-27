Сегодня, 27 октября, на YouTube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир программы «СериАл с Кудиновым».

Говорим c бывшим нападающим «Зенита», «Спартака» и сборной России, а ныне — тренером академии сине-бело-голубых Дмитрий Радченко о предстоящем туре в Лиге чемпионов, событиях в российской премьер-лиге и будущих матчах сборной в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Начало эфира — в 14.30 по московскому времени.