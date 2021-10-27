«Зенит» — «Спартак»: что это было / Как чемпион России сыграет с «Юве» / Радченко — в сериАле «СЭ»
14:05
Сегодня, 27 октября, на YouTube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир программы «СериАл с Кудиновым».
Говорим c бывшим нападающим «Зенита», «Спартака» и сборной России, а ныне — тренером академии сине-бело-голубых Дмитрий Радченко о предстоящем туре в Лиге чемпионов, событиях в российской премьер-лиге и будущих матчах сборной в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Начало эфира — в 14.30 по московскому времени.
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