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Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Торино»

07:50
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Это был наш четвертый матч за 10 дней, при этом у нас практически не было возможности ротировать состав, а «Торино» — серьезный соперник. Мы контролировали ход игры, вели игру, «Торино» смог действительно серьезно угрожать нашим воротам только в конце матча. Я очень доволен ребятами. Мы отодвинулись к своим воротам во втором тайме, но практически не допустили никаких опасных ситуаций», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 очками в 10 матчах.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/pioli-celebrates-best-milan-start-since-1954/

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Иван Торопцев все материалы автора

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