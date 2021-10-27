Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Торино»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.

«Это был наш четвертый матч за 10 дней, при этом у нас практически не было возможности ротировать состав, а «Торино» — серьезный соперник. Мы контролировали ход игры, вели игру, «Торино» смог действительно серьезно угрожать нашим воротам только в конце матча. Я очень доволен ребятами. Мы отодвинулись к своим воротам во втором тайме, но практически не допустили никаких опасных ситуаций», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 очками в 10 матчах.