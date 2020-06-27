Завтра Пьянич должен пройти медосмотр для перехода в «Барселону»
27 июня 2020, 14:18
Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» близок к завершению, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, в воскресенье 30-летний босниец пройдет медосмотр для каталонского клуба. Сообщается, что в обмен на Пьянича «Ювентус» получит полузащитника «Барселоны» Артура, который также должен пройти медосмотр в ближайшее время.
В сезоне-2019/20 Пьянич провел за «Ювентус» 36 матчей, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость боснийца в 52 миллиона евро.
Tomorrow Miralem #Pjanic will have medicals visits with #Bar?a. #transfers #FCB— Nicol? Schira (@NicoSchira) June 27, 2020
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