Завтра Пьянич должен пройти медосмотр для перехода в «Барселону»

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» близок к завершению, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, в воскресенье 30-летний босниец пройдет медосмотр для каталонского клуба. Сообщается, что в обмен на Пьянича «Ювентус» получит полузащитника «Барселоны» Артура, который также должен пройти медосмотр в ближайшее время.

В сезоне-2019/20 Пьянич провел за «Ювентус» 36 матчей, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость боснийца в 52 миллиона евро.