Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Завтра Пьянич должен пройти медосмотр для перехода в «Барселону»

27 июня 2020, 14:18
Миралем Пьянич. Фото AFP
Миралем Пьянич. Фото AFP
Теги:

Трансфер полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича в «Барселону» близок к завершению, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, в воскресенье 30-летний босниец пройдет медосмотр для каталонского клуба. Сообщается, что в обмен на Пьянича «Ювентус» получит полузащитника «Барселоны» Артура, который также должен пройти медосмотр в ближайшее время.

В сезоне-2019/20 Пьянич провел за «Ювентус» 36 матчей, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость боснийца в 52 миллиона евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир