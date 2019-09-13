Защитнику-обладателю «Золотого мяча» исполнилось 46 лет. Помните его игру?

Сегодня исполнилось 46 лет бывшему капитану сборной Италии Фабио Каннаваро. «Ювентус» поздравил с днем рождения экс-игрока команды.

Каннаваро в качестве футболиста защищал цвета итальянских «Наполи», «Пармы», «Интера» и «Ювентуса», испанского «Реала», а завершил карьеру в 2011 году в клубе из ОАЭ «Аль-Ахли».

В 2006 году игрок стал чемпионом мира в составе сборной Италии, а по итогам года завоевал «Золотой мяч». Он стал третьим защитником, сумевшим получить эту награду, и первым — не из Германии. Ранее «Золотой мяч» выигрывали немцы Франц Беккенбауэр (в 1972 и 1976 году) и Маттиас Заммер (1996). Еще один немецкий защитник Лотар Маттеус получил «Золотой мяч» в 1990 году, играя на позиции опорного хавбека.

На данный момент Каннаваро возглавляет китайский «Гуанчжоу Эвергранд», а в начале года несколько месяцев совмещал посты в клубе и сборной Китая.