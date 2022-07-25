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Бастони: «У меня никогда не было никаких сомнений, я всегда хотел играть в «Интере»

Бастони прокомментировал информацию о том, что «Тоттенхэм» проявлял к нему интерес
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал информацию о том, что «Тоттенхэм» проявлял к нему интерес.

«У меня никогда не было никаких сомнений, я всегда хотел играть в «Интере». У меня отличные отношения с партнерами по команде, клубом, я люблю Милан... Нет причин уходить. Я очень надеюсь, что Шкриньяр останется, он нам нужен», — приводит слова Бастони журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В начале июня сообщалось, что «Тоттенхэм» ведет переговоры с «Интером» по трансферу Бастони.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 44 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

Контракт защитника с клубом действует до июня 2024 года.

Источник: https://t.co/4qIsGaSTuA
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