«Милан» хочет подписать полузащитника «Астон Виллы» Чуквуэмеки

«Милан» готовит «Астон Вилле» первое предложение по трансферу полузащитника Карни Чуквуэмеки, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, клуб хочет попытаться подписать 18-летнего англичанина. «Вилла» готова продать Чуквуэмеку за 23,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры о трансфере Чуквуэмеки.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.