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Сегодня, 09:52

«Милан» хочет подписать полузащитника «Астон Виллы» Чуквуэмеки

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» готовит «Астон Вилле» первое предложение по трансферу полузащитника Карни Чуквуэмеки, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, клуб хочет попытаться подписать 18-летнего англичанина. «Вилла» готова продать Чуквуэмеку за 23,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры о трансфере Чуквуэмеки.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1551377918412169218?s=20&t=GmLqKdZfWOGBcbaTplVp1w
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