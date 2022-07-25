«Интер» и «Лацио» хотят подписать Мертенса. Бельгиец стал свободным агентом

Мертенса может подписать контракт с «Интером» или «Лацио»

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить выступления в чемпионате Италии. По информации Football Italia, 35-летний бельгиец рассчитывает отыграть один сезон перед завершением карьеры.

Сообщается, что в «Лацио» форвард впишется в игровую схему 4-3-3 главного тренера Маурицио Сарри.

«Интер» может подписать Мертенса только после расторжения контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

Контракт 35-летнего бельгийца с «Наполи» истек 1 июля. Клуб не стал его продлевать.

Мертенс выступал в составе неаполитанцев с 2013 года и является лучшим бомбардиром в их истории, забив 148 голов в 397 матчах.