Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Турции, утверждает Fanatik.

Интерес к 35-летнему футболисту, потерявшему место в старте «старой синьоры», проявляет «Галатасарай».

При этом переход видится маловероятным, поскольку трансферное окно в Италии уже закрылось, и «Ювентус» не сможет подписать игрока на замену Бонуччи.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел всего два матча.

Контракт Бонуччи с клубом рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.