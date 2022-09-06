Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Турции, утверждает Fanatik.
Интерес к 35-летнему футболисту, потерявшему место в старте «старой синьоры», проявляет «Галатасарай».
При этом переход видится маловероятным, поскольку трансферное окно в Италии уже закрылось, и «Ювентус» не сможет подписать игрока на замену Бонуччи.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел всего два матча.
Контракт Бонуччи с клубом рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
3
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|
4
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|
5
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
6
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|
7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|
8
|Интер
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|
9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|
11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|
13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|
15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|
17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|
19
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
20
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.09
|16:00
|
Наполи – Специя
|- : -
|10.09
|19:00
|
Интер – Торино
|- : -
|10.09
|21:45
|
Сампдория – Милан
|- : -
|11.09
|13:30
|
Аталанта – Кремонезе
|- : -
|11.09
|16:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|11.09
|16:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|11.09
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|11.09
|19:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|11.09
|21:45
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|12.09
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|4
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|3
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|3
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|3
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|3
|1
|0
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