Защитник «Ювентуса» Данилу считает, что «Рома» может стать чемпионом Италии

Защитник «Ювентуса» Данилу поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

«Я считаю, что «Рома» — одна из лучших команд Италии, потому что у них сильный тренер и качественные игроки. Я думаю, они могли бы выиграть чемпионат. Команды, которые верят в свои способности, — это те, кто извлекает уроки из поражения, меняет свое отношение, и именно это сделал «Ювентус», — приводит слова Данилу Sky Sport Italia.

Матч «Ювентус» — «Рома» пройдет 6 февраля. Туринцы с 39 очками занимают четвертое место в серии А, римляне с 40 очками — на третьей строчке.