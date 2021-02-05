«Торино» предложил новый контракт Белотти

Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал, что клуб предложил новый контракт лучшему бомбардиру команды Андреа Белотти.

«Белотти с нами с 2015 года. Однажды мы уже продлили с ним контракт и теперь намерены сделать это снова. Мы сделали ему очень выгодное предложение, но его нужно убедить остаться.

Да, в последние сезоны «Торино» не на высоте, но мы всегда стараемся строить хорошие команды. Посмотрим, будет ли у него мотивация остаться», — цитирует функционера Football Italia.

В текущем сезоне Белотти сыграл 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и 6 результативных передач. Контракт 27-летнего форварда с «быками» рассчитан до июня 2022 года