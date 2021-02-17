Защитник «Ювентуса» Бонуччи выбыл на три недели

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пропустит три недели из-за травмы, сообщает Corriere dello Sport.

33-летний итальянец полетел с командой в Порту на матч 1/8 финала Лиги чемпионов, но был исключен из заявки на игру.

На пресс-конференции 16 февраля главный тренер «Ювентуса» говорил, что Бонуччи и Дибала полетят с командой в Португалию, но не сыграют против «Порту».

Также травмированы Хуан Куадрадо и Артур Мело. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус» пройдет 17 февраля на стадионе «Драгау» в Порту. Начало матча в 23:00 по московскому времени.