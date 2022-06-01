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Сегодня, 16:15

«Лацио» интересуется полузащитником «Сельты» Суаресом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лацио» может подписать полузащитника «Сельты» Дениса Суареса, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри считает 24-летнего испанца подходящей кандидатурой для усиления состава команды. Представители «Лацио» уже контактировали с окружением футболиста и «Сельтой».

В сезоне-2021/22 Суарес забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 40 матчах за «Сельту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/calciomercato-lazio-c-e-ilic-ma-spunta-un-ex-barcellona-14813
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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