«Лацио» интересуется полузащитником «Сельты» Суаресом

«Лацио» может подписать полузащитника «Сельты» Дениса Суареса, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри считает 24-летнего испанца подходящей кандидатурой для усиления состава команды. Представители «Лацио» уже контактировали с окружением футболиста и «Сельтой».

В сезоне-2021/22 Суарес забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 40 матчах за «Сельту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.