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Защитник «Ромы» заразился коронавирусом

18:20
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Бразильский защитник «Ромы» Бруну Перес на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

«Всем привет. К сожалению, вынужден вам сообщить, что результат теста на коронавирус дал положительный результат. Со мной все хорошо, никаких симптомов болезни у меня нет. Теперь я вынужден на некоторое время изолироваться от команды, но с нетерпением жду, когда опять смогу приступить к тренировкам», — написал 30-летний защитник.

В прошлом сезоне серии А Перес провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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