Защитник «Ромы» заразился коронавирусом

Бразильский защитник «Ромы» Бруну Перес на своей странице в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

«Всем привет. К сожалению, вынужден вам сообщить, что результат теста на коронавирус дал положительный результат. Со мной все хорошо, никаких симптомов болезни у меня нет. Теперь я вынужден на некоторое время изолироваться от команды, но с нетерпением жду, когда опять смогу приступить к тренировкам», — написал 30-летний защитник.

В прошлом сезоне серии А Перес провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.