Защитник «Ромы» Манчини об 1 очке в двух турах серии А: «Это неприемлемо»
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини назвал неприемлемым старт сезона в исполнении римлян.
«Волки» в 1-м туре чемпионата Италии сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2), во 2-м туре команда проиграла «Вероне» (1:2).
«Тяжелое начало. [В матче с «Вероной»] мы испытывали трудности. Набрать одно очко после двух туров — это неприемлемо», — цитирует игрока Football Italia.
В следующем туре «Рома» дома сыграет с «Миланом» 1 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|2
|0
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1
Новости