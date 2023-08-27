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Сегодня, 08:24

Защитник «Ромы» Манчини об 1 очке в двух турах серии А: «Это неприемлемо»

Руслан Минаев
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини назвал неприемлемым старт сезона в исполнении римлян.

«Волки» в 1-м туре чемпионата Италии сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2), во 2-м туре команда проиграла «Вероне» (1:2).

«Тяжелое начало. [В матче с «Вероной»] мы испытывали трудности. Набрать одно очко после двух туров — это неприемлемо», — цитирует игрока Football Italia.

В следующем туре «Рома» дома сыграет с «Миланом» 1 сентября.

ФК Рома
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
3
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
6
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
8
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 - : -
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Антонио Кандрева

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Салернитана

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
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Джованни Ди Лоренцо

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Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

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 1
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

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И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
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Тео Эрнандес

Милан

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Алекс Сандру

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Ювентус

 1 0 1
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