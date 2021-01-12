Защитник «Наполи» Манолас выбыл из-за травмы

«Наполи» сообщил, что защитник Костас Манолас травмировался. Футболист не сможет помочь команде в матче Кубка Италии с «Эмполи».

Греческий игрок получил повреждение 10 января во встрече с «Удинезе» (2:1) и был заменен на 15-й минуте матча.

«Сегодня утром Костас Манолос прошел тесты в клинике. Врачи выявили травму первой степени правой наружной запирательной мышцы», — сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Наполи» — «Эмполи» состоится 13 января. Начало в 19.45 по московскому времени.