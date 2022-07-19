Защитник «Монпелье» перешел в «Салернитану»

Защитник «Монпелье» Джуниор Самбия перешел в «Салернитану», сообщает сайт итальянского клуба.

С 25-летним французом был заключен контракт до 2026 года

Самбия выступал за «Монпелье» с 2018 года. Всего он провел во французской лиге 1 139 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 14 голевых передач.