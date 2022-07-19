Бывший защитник «Спартака» Максимович продолжит карьеру в «Црвене Звезде»

Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович вернется в Сербию. Он продолжит карьеру в «Црвене Звезде», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт игрока с «Дженоа» рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб не рассчитывает на 30-летнего защитника. У него было предложение от «Лечче», но он принял решение вернуться на родину.

Портал Transfermarkt оценивает серба в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне серии А Никола отыграл 14 матчей и заработал две желтые карточки.

По итогам сезона «Лечче» выиграл серию В и вышел в высший дивизион чемпионата Италии. «Дженоа» заняла 19-ю позицию в серии А и вылетел во второй дивизион.

В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.