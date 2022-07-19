Бывший защитник «Спартака» Максимович продолжит карьеру в «Црвене Звезде»
Бывший защитник «Спартака» Никола Максимович вернется в Сербию. Он продолжит карьеру в «Црвене Звезде», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт игрока с «Дженоа» рассчитан до 2025 года, но итальянский клуб не рассчитывает на 30-летнего защитника. У него было предложение от «Лечче», но он принял решение вернуться на родину.
Портал Transfermarkt оценивает серба в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне серии А Никола отыграл 14 матчей и заработал две желтые карточки.
По итогам сезона «Лечче» выиграл серию В и вышел в высший дивизион чемпионата Италии. «Дженоа» заняла 19-ю позицию в серии А и вылетел во второй дивизион.
В России Максимович известен по выступлениям за московский «Спартак» (на правах аренды) в 2018 году.
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|Интер
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
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|0
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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|0-0
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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