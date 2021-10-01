Защитник «Милана» Флоренци перенес операцию на колене
Защитник «Милана» Алессандро Флоренци перенес операцию на левом колене, сообщает пресс-служба «россонери».
Хирургическое вмешательство потребовалось из-за частичного повреждения мениска. Операция прошла успешно, возвращение 30-летнего итальянца в общую группу ожидается через 30 дней.
Official Statement: Alessandro Florenzi ?? https://t.co/qL7PF9Jt4l— AC Milan (@acmilan) October 1, 2021
Comunicato Ufficiale: Alessandro @Florenzi ?? https://t.co/tGjlodL08U#SempreMilan pic.twitter.com/VVRhLVZz3S
В сезоне-2021/22 Флоренци принял участие в 7 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-10-01/official-statement-alessandro-florenzi
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