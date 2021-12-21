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Защитник «Интера» де Врей рассказал о работе под руководством Конте

14:26
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Защитник «Интера» Стефан де Врей рассказал, что думает о бывшем тренере команды Антонио Конте, который покинул клуб летом 2021 года.

«У Конте отличная карьера, он всегда побеждает. «Интер» выиграл трофей под его руководством. Индзаги работает на прочной основе, и сейчас у него тоже хороший сезон», — цитирует де Врейя DAZN.

В сезоне-2020/21 «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. Сейчас команду тренирует Симоне Индзаги. «Интер» с 43 очками занимает 1-е место в турнирной таблице.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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