Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле заразился коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport.

20 декабря стало известно о том, что жена футболиста Джессика сдала положительный тест на коронавирус. Из-за этого Иммобиле пришлось уйти на самоизоляцию и пропустить матч с «Дженоа» (3:1) в 18-м туре серии А.

Таким образом, Иммобиле пропустит матч с «Венецией», который пройдет завтра, 22 декабря.