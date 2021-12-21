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Чиро Иммобиле заразился коронавирусом

14:00
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Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле заразился коронавирусом, сообщает Corriere dello Sport.

20 декабря стало известно о том, что жена футболиста Джессика сдала положительный тест на коронавирус. Из-за этого Иммобиле пришлось уйти на самоизоляцию и пропустить матч с «Дженоа» (3:1) в 18-м туре серии А.

Таким образом, Иммобиле пропустит матч с «Венецией», который пройдет завтра, 22 декабря.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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