«Милан» организует встречу с агентом Беннасера в ближайшие дни

Руководство «Милана» в ближайшие дни проведет встречу с агентом полузащитника команды Исмаэля Беннасера, сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб хочет как можно скорее договориться о продлении контракта с 25-летним алжирцем. «Россонери» предлагают футболисту соглашение до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Милан». Его нынешний контракт рассчитан до конца июня 2024 года.