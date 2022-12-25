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Сегодня, 05:37

«Милан» организует встречу с агентом Беннасера в ближайшие дни

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководство «Милана» в ближайшие дни проведет встречу с агентом полузащитника команды Исмаэля Беннасера, сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб хочет как можно скорее договориться о продлении контракта с 25-летним алжирцем. «Россонери» предлагают футболисту соглашение до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Беннасер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Милан». Его нынешний контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Милан
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 - : -
4.01 14:30
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 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
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