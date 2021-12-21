Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Защитник Годин зимой покинет «Кальяри». Летом игрок мог оказаться в «Динамо»

16:49
Диего Годин. Фото Instagram
Диего Годин. Фото Instagram
Теги:

Защитник «Кальяри» Диего Годин объявил о том, что в зимнее трансферное окно покинет итальянский клуб.

«В январе я ухожу из «Кальяри». Я столкнулся в клубе с различными проблемами. Через 10 дней смогу рассказать о своей новой команде», — приводит слова Година журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport890.

Ранее 35-летний уругваец был отстранен от работы с первой командой.

В сезоне-2021/22 Годин сыграл за «Кальяри» 12 матчей и заработал 3 желтые карточки. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Самые оригинальные коктейли для празднования Нового года
Поджигателя гипермаркета «Лента» в Томске задержали
0
Реклама