Защитник Годин зимой покинет «Кальяри». Летом игрок мог оказаться в «Динамо»

Защитник «Кальяри» Диего Годин объявил о том, что в зимнее трансферное окно покинет итальянский клуб.

«В январе я ухожу из «Кальяри». Я столкнулся в клубе с различными проблемами. Через 10 дней смогу рассказать о своей новой команде», — приводит слова Година журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport890.

Ранее 35-летний уругваец был отстранен от работы с первой командой.

В сезоне-2021/22 Годин сыграл за «Кальяри» 12 матчей и заработал 3 желтые карточки. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо».