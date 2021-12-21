Защитник Годин зимой покинет «Кальяри». Летом игрок мог оказаться в «Динамо»
16:49
Защитник «Кальяри» Диего Годин объявил о том, что в зимнее трансферное окно покинет итальянский клуб.
«В январе я ухожу из «Кальяри». Я столкнулся в клубе с различными проблемами. Через 10 дней смогу рассказать о своей новой команде», — приводит слова Година журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport890.
Ранее 35-летний уругваец был отстранен от работы с первой командой.
В сезоне-2021/22 Годин сыграл за «Кальяри» 12 матчей и заработал 3 желтые карточки. Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо».
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