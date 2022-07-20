Защитник «Торино» Бремер проходит медосмотр для перехода в «Ювентус»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер приехал на базу «Ювентуса» для завершения перехода в клуб.

Пресс-служба «Юве» выложила видео, в котором видно, как 25-летний бразилец приезжает в медицинский центр клуба J Medical для прохождения обследования.

Ранее сообщалось, что покупка Бремера обойдется «Ювентусу» в 40 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Бремер принял участие в 33 матчах «Торино», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.