Кьеллини согласился на контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 37-летний итальянец договорился с клубом МЛС по зарплате и сроку контракта. Ранее стало известно, что защитник покинет «Ювентус» по окончании сезона.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за команду и не отличился результативными действиями.