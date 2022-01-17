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Сегодня, 14:58

«Удинезе» и «Арсенал» согласовали переход Пабло Мари

Анна Горшкова
Корреспондент

«Удинезе» заключил соглашение с лондонским «Арсеналом» об аренде защитника Пабло Мари.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан до июня 2022 года и сделка уже готова к подписанию. Испанский футболист перейдет в «Удинезе» на правах аренды без возможности выкупа.

«Удинезе» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками в 20 матчах.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Удинезе
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15.01 17:00
Сампдория – Торино
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16.01 22:45
Аталанта – Интер
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Душан Влахович

Фиорентина

 16
Джованни Симеоне

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Верона

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П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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И К Ж
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Роберто Сориано

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Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

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