«Удинезе» и «Арсенал» согласовали переход Пабло Мари

«Удинезе» заключил соглашение с лондонским «Арсеналом» об аренде защитника Пабло Мари.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан до июня 2022 года и сделка уже готова к подписанию. Испанский футболист перейдет в «Удинезе» на правах аренды без возможности выкупа.

Udinese have completed the agreement with Arsenal to sign Pablo Mar? on loan until June. Deal set to be signed. ??? #AFC



Pablo Mar? will join Udinese on straight loan — no buy option included. @DiMarzio — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2022

«Удинезе» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 20 очками в 20 матчах.