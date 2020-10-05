Защитник «Аталанты» в течение трех дней сдал положительный, а затем отрицательный тест на коронавирус

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой сообщил в социальных сетях о положительном тесте на COVID-19.

«Во-первых, спасибо всем вам за множество сообщений, которые я получил. В пятницу у меня был положительный результат на коронавирус, но я хочу поделиться с вами новостью о том, что последующие два теста дали отрицательные результаты, и что я чувствую себя хорошо», — написал бразилец.

Напомним, за клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который сейчас восстанавливается после травмы.