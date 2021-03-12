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Кокорин пропустит матч против «Беневенто»

16:01
Александр Кокорин. Фото Twitter
Александр Кокорин. Фото Twitter
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 27-го тура серии А против «Беневенто», сообщает «Рейтинг Букмекеров» 12 марта.

Пресс-служба «фиалок» подтвердила источнику данную информацию, заявив, что 29-летний россиянин останется во Флоренции и будет заниматься индивидуально.

Ранее футболист пропустил встречу против «Пармы» (3:3) из-за травмы прямой мышцы бедра.

В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и результативными действиями не отличился.

Матч «Беневенто» — «Фиорентина» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/kokorin-propustit-match-s-benevento/

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