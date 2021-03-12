Кокорин пропустит матч против «Беневенто»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч 27-го тура серии А против «Беневенто», сообщает «Рейтинг Букмекеров» 12 марта.
Пресс-служба «фиалок» подтвердила источнику данную информацию, заявив, что 29-летний россиянин останется во Флоренции и будет заниматься индивидуально.
Ранее футболист пропустил встречу против «Пармы» (3:3) из-за травмы прямой мышцы бедра.
В нынешнем сезоне серии А Кокорин провел 3 матча и результативными действиями не отличился.
Матч «Беневенто» — «Фиорентина» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/kokorin-propustit-match-s-benevento/
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