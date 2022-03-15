«Ювентус» заинтересован в приобретении Милинковича-Савича

«Ювентус» интересуется полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, пишет Tuttomercatoweb.

По данным источника, футболист собирается в «ПСЖ». Этим летом парижане готовы заплатить за его трансфер до 80 миллионов евро. Сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в лиге 1.

В этом сезоне 27-летний хавбек провел за «Лацио» 28 матчей в серии А, забил 8 голов и отдал 9 результативный передач. Трансферная стоимость игрока — 70 миллионов евро