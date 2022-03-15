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Сегодня, 10:00

«Ювентус» заинтересован в приобретении Милинковича-Савича

Виктория Кравченко
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«Ювентус» интересуется полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, пишет Tuttomercatoweb.

По данным источника, футболист собирается в «ПСЖ». Этим летом парижане готовы заплатить за его трансфер до 80 миллионов евро. Сам футболист также хотел бы продолжить карьеру в лиге 1.

В этом сезоне 27-летний хавбек провел за «Лацио» 28 матчей в серии А, забил 8 голов и отдал 9 результативный передач. Трансферная стоимость игрока — 70 миллионов евро

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
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 Рома 29 14 6 9 47-35 48
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 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
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 Торино 28 9 8 11 34-29 35
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 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
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 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
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 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
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36 тур
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38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 0 : 0
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
13.03 22:45
Торино – Интер
 1 : 1
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 1 : 0
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Чиро Иммобиле

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Лацио

 21
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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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 23 1 5
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