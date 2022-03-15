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Видаль рассказал, что мечтает поиграть за «Фламенго»

Полузащитник «Интера» Видаль рассказал, что мечтает поиграть за бразильский «Фламенго»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль рассказал, что хочет поиграть за бразильский «Фламенго».

«Возможно, скоро настанет время завершить европейскую часть моей карьеры. Я всегда мечтал выступать за «Фламенго». Мне нравится эта команда, и я однажды сыграю за нее, я буду очень стараться», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Видаля.

Видаль выступает за «Интер» с сентября 2020 года, контракт 34-летнего чилийца с клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона-2021/22.

Артуро Видаль
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фламенго
0
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 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 28 9 8 11 34-29 35
12
 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
19
 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 1 : 0
13.03 17:00
Верона – Наполи
 1 : 2
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 0 : 0
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
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Торино – Интер
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Лацио – Венеция
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Верона

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Специя

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