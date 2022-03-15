Видаль рассказал, что мечтает поиграть за «Фламенго»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль рассказал, что хочет поиграть за бразильский «Фламенго».

«Возможно, скоро настанет время завершить европейскую часть моей карьеры. Я всегда мечтал выступать за «Фламенго». Мне нравится эта команда, и я однажды сыграю за нее, я буду очень стараться», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Видаля.

Видаль выступает за «Интер» с сентября 2020 года, контракт 34-летнего чилийца с клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду по окончании сезона-2021/22.