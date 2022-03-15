Иммобиле о предстоящем римском дерби: «Фанаты «Ромы» просят меня пропустить матч»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

«Сложный сезон. Борьба наверху и внизу турнирной таблицы идет полным ходом. Нам нужно сосредоточиться. Впереди дерби. Фанаты многого ждут от нас. Фанаты «Ромы» вообще просят меня не играть. Это забавно. Мы постараемся победить», — рассказал Иммобиле Sky Sports.

Римское дерби пройдет 20 марта в 20.00 (мск). В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Лацио» (3:2). Иммобиле в этом сезоне серии А провел 24 матча: забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.