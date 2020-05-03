«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Буффоном, Кьеллини и Дибалой

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с тремя игроками.

Ранее стало известно, что туринцы готовы продлить контракт с 42-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном до 2021 года.