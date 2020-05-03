«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Буффоном, Кьеллини и Дибалой
17:06
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с тремя игроками.
Ранее стало известно, что туринцы готовы продлить контракт с 42-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном до 2021 года.
- Переговоры с Буффоном и Кьеллини вышли на финишную прямую, также мы разговариваем с Дибалой, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. - Вся эта ситуация с коронавирусом прервала переговоры с игроками.