«Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто»
«Ювентус» в матче 9-го тура чемпионата Италии в гостях сыграл вничью с «Беневенто» — 1:1.
Гол у гостей забил Альваро Мората, который был удален в самой концовке встречи. У хозяев отличился Гаэтано Летиция.
«Ювентус» занимает пятое место в таблице. «Беневенто» — 14-й.
Чемпионат Италии
Серия А
9-й тур
«Беневенто» — «Ювентус» — 1:1 (1:1)
Голы: Мората, 21 (0:1). Летиция, 45+3 (1:1).
«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола (Маджо, 33. Инсинье, 60), Барба, Летиция, Хетемай, Ионицэ (Тельо, 71), Скьяттарелла, Капрари (Туя, 72), Импрота, Лападула (Сау, 72).
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Фработта, Рэмси (Бентанкур, 62), Рабьо, Артур (Кулушевски, 62), Куадрадо, Мората, Дибала, Кьеза (Бернардески, 69).
Предупреждения: Маджо, 59. Куадрадо, 80. Скьяттарелла, 82. Глик, 86. Импрота, 90+5. Инсинье, 90+7.
Удаление: Мората, 90+7.
Судья: Паскуа (Италия).
28 ноября. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».
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