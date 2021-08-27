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«Ювентус» сделал предложение по трансферу Икарди и ждет ответа от «ПСЖ»

22:37
Мауро Икарди. Фото Instagram
Мауро Икарди. Фото Instagram
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«Ювентус» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб готов арендовать 28-летнего аргентинца с опцией выкупа, сообщает журналист Ромео Агрести.

Теперь «бьянконери» ждут решения и ответа от французской стороны.

Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера». В составе французской команды 28-летний нападающий принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал десять результативных передач.

Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона.

Футболист восстановится после травмы плеча, которую он получил в матче лиги 1 с «Брестом» (4:2), ближе к концу сентября.

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Иван Шитик все материалы автора

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