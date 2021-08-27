Мората поблагодарил Роналду: «Мы желаем тебе успехов в твоем новом приключении»
21:48
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората написал небольшое послание Криштиану Роналду, который ушел из туринского клуба и вернулся в «Манчестер Юнайтед».
«Было очень приятно делить вместе с тобой одну раздевалку и эти прекрасные моменты, друг. Спасибо тебе и твоей семье за то, как вы к нам относились. Мы желаем тебе успехов в твоем новом приключении», — написал испанец в Instgaram.
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