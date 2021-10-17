Дубль Иличича помог «Аталанте» обыграть «Эмполи», Миранчук остался в запасе
«Аталанта» победила «Эмполи» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.
Дубль в составе победителей сделал Йосип Иличич. Также он не реализовал пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил Маттиа Вити. В концовке игры также голом отметился Дуван Сапата. У хозяев отличился Федерико Ди Франческо. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта» набрала 14 очков и занимает шестое место. У «Эмполи» девять очков и 12-я позиция. В параллельном матче «Удинезе» и «Болонья» сыграли вничью (1:1).
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
«Эмполи» — «Аталанта» — 1:4 (1:2)
Голы: Иличич, 11 (0:1). Иличич, 26 (0:2). Ди Франческо, 30 (1:2). Вити, 49 — в свои ворота (1:3). Сапата, 89 (1:4).
Нереализованный пенальти: Иличич, 68 (вратарь)
«Эмполи»: Викарио, Романьоли (Тонелли, 42), Стоянович, Маркицца (Паризи, 81), Вити, Хендерсон, Хаас (Бандинелли, 46), Штулац, Журковски (Байрами, 61), Ди Франческо (Кутроне, 61), Пинамонти.
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Толой (Фройлер, 39), Мехле, Мерих Демирал, де Рон, Пашалич, Копмайнерс (Ловато, 68), Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 46).
Предупреждения: Маркицца, 37. Штулац, 46. Бандинелли, 67. Фройлер, 69. Паломино, 80.
Судья: Серра.
17 октября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».
«Болонья» — «Удинезе» — 1:1 (0:0)
Голы: Барроу, 67 (0:1). Бету, 82 (1:1).
«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 69), Бекао, Удогие (Пуссетто, 69), Перейра, Макенго, Уоллас, Деулофеу (Соппи, 86), Бету.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Сумаоро, Хики, Бинкс (Медель, 69), Теат (Сков Ольсен, 69), Сориано, Сванберг (Майкл, 56. Виньято, 73), Домингес, Арнаутович, Барроу.
Предупреждения: Перейра, 23. Сванберг, 49. Виньято, 81. Скорупски, 83. Деулофеу, 84. Сумаоро, 84. Домингес, 86. Хики, 89. Сориано, 90+4.
Удаление: Перейра, 38.
Судья: Абиссо (Италия).
17 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
«Дженоа» — «Сассуоло» — 2:2 (1:2)
Голы: Скамакка, 17 (0:1). Скамакка, 20 (0:2). Дестро, 27 (1:2). Васкес, 90 (2:2).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Сабелли (Экубан, 32), Бираски (Камбьясо, 51), Васкес, Бадель (Каллон, 46), Туре (Бехрами, 76), Фарес, Ровелла, Пандев (Кайседо, 76), Дестро.
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Кирьякопулос, 74), Лопес (Гольданига, 90+2), Фраттези, Берарди (Маньянелли, 90+3), Скамакка (Дефрель, 74), Распадори (Харруи, 61).
Предупреждения: Фраттези, 32. Бираски, 35. Кирикеш, 36. Дестро, 72. Харруи, 82. Толян, 88. Стураро, 90+4.
Судья: Киффи (Италия).
17 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис»
Методология
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