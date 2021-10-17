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Дубль Иличича помог «Аталанте» обыграть «Эмполи», Миранчук остался в запасе

17:51
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«Аталанта» победила «Эмполи» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Йосип Иличич. Также он не реализовал пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил Маттиа Вити. В концовке игры также голом отметился Дуван Сапата. У хозяев отличился Федерико Ди Франческо. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» набрала 14 очков и занимает шестое место. У «Эмполи» девять очков и 12-я позиция. В параллельном матче «Удинезе» и «Болонья» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Эмполи» — «Аталанта» — 1:4 (1:2)

Голы: Иличич, 11 (0:1). Иличич, 26 (0:2). Ди Франческо, 30 (1:2). Вити, 49 — в свои ворота (1:3). Сапата, 89 (1:4).

Нереализованный пенальти: Иличич, 68 (вратарь)

«Эмполи»: Викарио, Романьоли (Тонелли, 42), Стоянович, Маркицца (Паризи, 81), Вити, Хендерсон, Хаас (Бандинелли, 46), Штулац, Журковски (Байрами, 61), Ди Франческо (Кутроне, 61), Пинамонти.

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Толой (Фройлер, 39), Мехле, Мерих Демирал, де Рон, Пашалич, Копмайнерс (Ловато, 68), Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 46).

Предупреждения: Маркицца, 37. Штулац, 46. Бандинелли, 67. Фройлер, 69. Паломино, 80.

Судья: Серра.

17 октября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

«Болонья» — «Удинезе» — 1:1 (0:0)

Голы: Барроу, 67 (0:1). Бету, 82 (1:1).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Молина, 69), Бекао, Удогие (Пуссетто, 69), Перейра, Макенго, Уоллас, Деулофеу (Соппи, 86), Бету.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Сумаоро, Хики, Бинкс (Медель, 69), Теат (Сков Ольсен, 69), Сориано, Сванберг (Майкл, 56. Виньято, 73), Домингес, Арнаутович, Барроу.

Предупреждения: Перейра, 23. Сванберг, 49. Виньято, 81. Скорупски, 83. Деулофеу, 84. Сумаоро, 84. Домингес, 86. Хики, 89. Сориано, 90+4.

Удаление: Перейра, 38.

Судья: Абиссо (Италия).

17 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Дженоа» — «Сассуоло» — 2:2 (1:2)

Голы: Скамакка, 17 (0:1). Скамакка, 20 (0:2). Дестро, 27 (1:2). Васкес, 90 (2:2).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Сабелли (Экубан, 32), Бираски (Камбьясо, 51), Васкес, Бадель (Каллон, 46), Туре (Бехрами, 76), Фарес, Ровелла, Пандев (Кайседо, 76), Дестро.

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Кирьякопулос, 74), Лопес (Гольданига, 90+2), Фраттези, Берарди (Маньянелли, 90+3), Скамакка (Дефрель, 74), Распадори (Харруи, 61).

Предупреждения: Фраттези, 32. Бираски, 35. Кирикеш, 36. Дестро, 72. Харруи, 82. Толян, 88. Стураро, 90+4.

Судья: Киффи (Италия).

17 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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