Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

«Ювентус» обыграл «Рому» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 16-й минуте забил Мойзе Кин. Мяч попал ему в голову после удара Родриго Бентанкура. На 44-й минуте «Рома» могла сравнять счет. Римский клуб получил право на пенальти, но удар Жордана Верету с 11 метров отразил бывший вратарь «Ромы» Войцех Щенсны. У гостей экс-форвард «Ромы» Элдор Шомуродов вышел на замену. На 81-й минуте он заменил Верету.

«Ювентус» набрал 14 очков и поднялся на седьмое место. У «Ромы» 15 очков и четвертая позиция. Для «Юве» это четвертая победа подряд в серии А и пятая — во всех турнирах.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Ювентус» — «Рома» — 1:0 (1:0)

Гол: Кин, 16.

Нереализованный пенальти: Верету, 44 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Де Шильо (Алекс Сандру, 88), Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Бернардески (Артур, 76), Кин (Мората, 71), Кьеза (Кулушевски, 71).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья, Мхитарян, Кристанте, Верету (Шомуродов, 81), Ло.Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26).

Предупреждения: Щенсны, 41. Абрахам, 45+3. Де Шильо, 49. Эль-Шаарави, 70. Шомуродов, 85. Данилу, 87. Манчини, 89. Карсдорп, 90+3.

Судья: Орсато.

17 октября. Турин. Стадион «Алльянц».