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«Наполи» — единственный клуб в европейских топ-чемпионатах, который не терял очки

17 октября, 22:58
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«Наполи» обыграл «Торино» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Италии. Единственный мяч на 81-й минуте забил Виктор Осимхен.

Команда Лучано Спаллетти одержала восьмую победу в восьми матчах. Со стопроцентным результатом в 24 очка неаполитанцы занимают первое место в серии А.

«Наполи» — единственный клуб в топ-5 европейских чемпионатах, который пока не терял очки в своей лиге. При этом в Лиге Европы за два стартовых тура команда ни разу не выиграла.

В первом туре ЛЕ «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2), а затем уступил «Спартаку» (2:3).

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Евгений Петров все материалы автора

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