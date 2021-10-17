«Наполи» обыграл «Торино» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Италии. Единственный мяч на 81-й минуте забил Виктор Осимхен.

Команда Лучано Спаллетти одержала восьмую победу в восьми матчах. Со стопроцентным результатом в 24 очка неаполитанцы занимают первое место в серии А.

«Наполи» — единственный клуб в топ-5 европейских чемпионатах, который пока не терял очки в своей лиге. При этом в Лиге Европы за два стартовых тура команда ни разу не выиграла.

В первом туре ЛЕ «Наполи» сыграл вничью с «Лестером» (2:2), а затем уступил «Спартаку» (2:3).