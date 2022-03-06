Нападающий Абрахам рассказал о своей любви к «Роме»
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о своем отношении к итальянскому клубу.
«Я люблю «Рому». Отдаю себя этому клубу полностью. Они поддержали меня в трудный момент моей карьеры. Мне очень нравится проводить здесь время, чувствую себя как дома», — цитирует Абрахама журналист Фабрицио Романо.
Форвард перешел в «Рому» лето 2021 года из «Челси» за 40 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний англичанин участвовал в 27 матчах серии А, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|
10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|
11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|
12
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
13
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
14
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|1 : 0
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|0 : 3
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|- : -
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|- : -
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|- : -
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5
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