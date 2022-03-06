Нападающий Абрахам рассказал о своей любви к «Роме»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о своем отношении к итальянскому клубу.

«Я люблю «Рому». Отдаю себя этому клубу полностью. Они поддержали меня в трудный момент моей карьеры. Мне очень нравится проводить здесь время, чувствую себя как дома», — цитирует Абрахама журналист Фабрицио Романо.

Форвард перешел в «Рому» лето 2021 года из «Челси» за 40 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний англичанин участвовал в 27 матчах серии А, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.