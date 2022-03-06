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Сегодня, 09:00

Нападающий Абрахам рассказал о своей любви к «Роме»

Виктория Кравченко

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о своем отношении к итальянскому клубу.

«Я люблю «Рому». Отдаю себя этому клубу полностью. Они поддержали меня в трудный момент моей карьеры. Мне очень нравится проводить здесь время, чувствую себя как дома», — цитирует Абрахама журналист Фабрицио Романо.

Форвард перешел в «Рому» лето 2021 года из «Челси» за 40 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний англичанин участвовал в 27 матчах серии А, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Рома
Артур Абрахам
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Неделя

«Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
13
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
14
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 - : -
6.03 17:00
Болонья – Торино
 - : -
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 - : -
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 - : -
6.03 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 20
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Ювентус

 20
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Джованни Симеоне

Верона

 15
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Интер

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Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
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Специя

 22 1 5
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