«Ювентус» разгромил «Кальяри», Роналду оформил хет-трик
«Ювентус» в Турине обыграл «Кальяри» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.
В составе команды Маурицио Сарри трижды отличился форвард Криштиану Роналду, еще один гол на счету нападающего Гонсало Игуаина.
34-летний Роналду забил 13 голов за 15 игр за «Ювентус» в серии А.
Туринцы с 45 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» — 6-я строчка и 29 баллов.
Чемпионат Италии. Серия А
18-й тур
«Ювентус» — «Кальяри» — 4:0 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду, 49 (1:0). Криштиану Роналду, 67 — с пенальти (2:0). Игуаин, 81 (3:0). Криштиану Роналду, 82 (4:0).
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).
Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.
Судья: Джакомелли (Италия).
6 января. Турин. Стадион «Алльянц».