«Ювентус» разгромил «Кальяри», Роналду оформил хет-трик

«Ювентус» в Турине обыграл «Кальяри» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

В составе команды Маурицио Сарри трижды отличился форвард Криштиану Роналду, еще один гол на счету нападающего Гонсало Игуаина.

34-летний Роналду забил 13 голов за 15 игр за «Ювентус» в серии А.

Туринцы с 45 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» — 6-я строчка и 29 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Ювентус» — «Кальяри» — 4:0 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 49 (1:0). Криштиану Роналду, 67 — с пенальти (2:0). Игуаин, 81 (3:0). Криштиану Роналду, 82 (4:0).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).

Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.

Судья: Джакомелли (Италия).

6 января. Турин. Стадион «Алльянц».