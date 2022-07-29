«Ювентус» рассматривает возможность трансфера Депая
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входит в сферу интересов «Ювентуса». Однако пока туринский клуб не начинал официальных переговоров с каталонцами, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появлялась информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро.
При этом сам Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из каталонского клуба.
В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.
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|0
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12
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|0
|0-0
|0
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13
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|0
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|0
|0
|0-0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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