«Ювентус» рассматривает возможность трансфера Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входит в сферу интересов «Ювентуса». Однако пока туринский клуб не начинал официальных переговоров с каталонцами, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро.

При этом сам Депай сообщил игрокам «Барселоны», что не собирается уходить из каталонского клуба.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.