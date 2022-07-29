«Удинезе» выкупил защитника Переса у «Атлетико»

Защитник Неуэн Перес останется в «Удинезе». Итальянский клуб выкупил права на 22-летнего аргентинца у «Атлетико», сообщает сайт команды.

Полноценный контракт с Пересом был заключен до 2027 года.

Прошлый сезон защитник провел в клубе из Удине на правах аренды. Он сыграл 20 матчей и сделал одну результативную передачу.