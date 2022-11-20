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Сегодня, 09:05

Буффон рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, какую сборную он будет поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Турнир вызывает незаинтересованность, ведь на нем не будет Италии. За кого буду болеть в таком случае? Я выберу команду, которая далеко не фаворит, но я ей симпатизирую. Это сборная Камеруна. Мне нравится их футбол еще с детства», — цитирует итальянского голкипера O Jogo.

Италия заняла второе место в своей группе в квалификации на чемпионат мира 2022. «Сквадра Адзурри» сенсационно проиграла сборной Северной Македонии в плей-офф (0:1) и пропустила второй чемпионат мира подряд.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Камерун сыграет в группе с Швейцарией, Сербией и Бразилией. В первом матче камерунцы встретятся с швейцарцами 24 ноября (13:00 мск).

Джанлуиджи Буффон
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
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