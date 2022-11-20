Буффон рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира-2022

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, какую сборную он будет поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Турнир вызывает незаинтересованность, ведь на нем не будет Италии. За кого буду болеть в таком случае? Я выберу команду, которая далеко не фаворит, но я ей симпатизирую. Это сборная Камеруна. Мне нравится их футбол еще с детства», — цитирует итальянского голкипера O Jogo.

Италия заняла второе место в своей группе в квалификации на чемпионат мира 2022. «Сквадра Адзурри» сенсационно проиграла сборной Северной Македонии в плей-офф (0:1) и пропустила второй чемпионат мира подряд.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Камерун сыграет в группе с Швейцарией, Сербией и Бразилией. В первом матче камерунцы встретятся с швейцарцами 24 ноября (13:00 мск).