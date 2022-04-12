«Ювентус» работает над продлением контракта с Перином

Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба работает над продлением соглашения с 29-летним итальянцем. Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Перин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей и трижды сыграл на ноль.