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Сегодня, 05:32

«Ювентус» работает над продлением контракта с Перином

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба работает над продлением соглашения с 29-летним итальянцем. Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Перин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей и трижды сыграл на ноль.

Маттиа Перин
ФК Ювентус
0
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