Кварацхелия в ближайшее время станет игроком «Наполи»

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Наполи». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter. По его словам, 21-летний грузин начнет выступать за итальянский клуб со следующего сезона.

Также в «Наполи» перейдет защитник «Хетафе» и сборной Уругвая Матиас Оливера.

Ранее уже сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».