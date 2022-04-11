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Сегодня, 23:41

Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Сампдорией» в матче серии А

Читать «СЭ» в
Марко Арнаутович.
Фото Global Look Press

11 апреля «Болонья» на своем поле одержала победу над «Сампдорией» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев дубль оформил форвард Марко Арнаутович.

«Болонья» с 37 очками занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» с 29 баллами располагается на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур
11 апр, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:0
Сампдория
Голы
Арнаутович, 61 (1:0), Арнаутович, 76 (2:0)
Болонья
Скорупски Хики Сумаоро Теат Дейкс Медель (Бонифаци, 74) Эбишер (Домингес, 60) Схаутен Сванберг (Сориано, 46) Арнаутович Барроу (Сансоне, 60)
Сампдория
Аудеро Колли Берешиньски Феррари (Йосида, 60) Мурру (Ауджелло, 80) Торсби Сенси Сабири Кандрева (Виейра, 80) Ринкон (Квальярелла, 67) Капуто
Предупреждения
Сванберг 38’  -  Сабири 10’, Феррари 59’
Судьи
Пайретто (Италия)
Марко Арнаутович
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ФК Болонья
ФК Сампдория
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 32 20 8 4 56-29 68
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 - : -
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 - : -
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 - : -
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 - : -
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 - : -
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
 - : -
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 22
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

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 24 1 8
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Специя

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Милан

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