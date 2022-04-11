Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Сампдорией» в матче серии А

11 апреля «Болонья» на своем поле одержала победу над «Сампдорией» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев дубль оформил форвард Марко Арнаутович.

«Болонья» с 37 очками занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» с 29 баллами располагается на 16-й строчке.