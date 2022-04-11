Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Сампдорией» в матче серии А
11 апреля «Болонья» на своем поле одержала победу над «Сампдорией» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев дубль оформил форвард Марко Арнаутович.
«Болонья» с 37 очками занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» с 29 баллами располагается на 16-й строчке.
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|
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|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
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|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
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|32
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|6
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|57
|
6
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|
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|
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|
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|45
|
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|9
|12
|10
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|39
|
12
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|31
|10
|9
|12
|35-30
|39
|
13
|Болонья
|31
|10
|7
|14
|34-44
|37
|
14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|32
|8
|5
|19
|39-54
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|
19
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|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
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|3
|7
|21
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|15.04
|20:00
|
Специя – Интер
|- : -
|15.04
|22:00
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.04
|13:30
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|16.04
|15:30
|
Сампдория – Салернитана
|- : -
|16.04
|15:30
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|16.04
|17:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|16.04
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|16.04
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|18.04
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|18.04
|22:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
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|Г
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
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|16
|П
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|1
|5
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