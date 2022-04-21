«Ювентус» провел предварительные переговоры с Де Марией

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринский клуб уже провел предварительные переговоры с 34-летним аргентинцем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Текущий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что французский клуб летом намерен избавиться от трех аргентинских игроков.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.