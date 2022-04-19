«ПСЖ» избавиться от трех аргентинцев, Месси останется в команде

«ПСЖ» летом намерен избавиться от трех аргентинских игроков, информирует L'Equipe. Речь идет об Анхеле Ди Марии, Мауро Икарди и Леандро Паредесе.

Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Как отмечается, Ди Мария уйдет, потому что у него истекает контракт, хотя сам футболист хотел бы остаться в «ПСЖ». Икарди покинет клуб, потому что его игра и внеспортивные скандалы не устраивают руководство. Паредес имеет разногласия внутри команды.

34-летний Ди Мария в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и отдал 3 передачи. 29-летний Икарди сыграл в 24 матчах, в которых забил 4 мяча. 27-летний Паредес, ранее выступавший за «Зенит», провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи.