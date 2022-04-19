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Сегодня, 10:30

«ПСЖ» избавиться от трех аргентинцев, Месси останется в команде

Ди Мария, Икарди и Паредес покинут «ПСЖ» летом
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.
Фото Twitter

«ПСЖ» летом намерен избавиться от трех аргентинских игроков, информирует L'Equipe. Речь идет об Анхеле Ди Марии, Мауро Икарди и Леандро Паредесе.

Аргентинский нападающий Лионель Месси останется в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Как отмечается, Ди Мария уйдет, потому что у него истекает контракт, хотя сам футболист хотел бы остаться в «ПСЖ». Икарди покинет клуб, потому что его игра и внеспортивные скандалы не устраивают руководство. Паредес имеет разногласия внутри команды.

34-летний Ди Мария в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и отдал 3 передачи. 29-летний Икарди сыграл в 24 матчах, в которых забил 4 мяча. 27-летний Паредес, ранее выступавший за «Зенит», провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи.

Анхель Ди Мария
Леандро Паредес
Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 32 8 13 11 34-35 37
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Труа 32 8 9 15 30-45 33
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 32 7 8 17 32-61 29
19
 Бордо 32 5 11 16 42-77 26
20
 Метц 32 4 12 16 29-58 24
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 - : -
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Мартен Террье

Мартен Террье

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Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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